"Аякс" и Серхио Рамос потроллили друг друга в твиттере

"Аякс" и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос обменялись колкостями в твиттере.

Сначала пресс-служба амстердамского клуба опубликовала коллаж, на одной части которого Душан Тадич празднует победу над "сливочными" со счётом 4:1 на "Сантьяго Бернабеу", а на другой испанский защитник выражает недовольство, находясь на трибунах.

В ответ Рамос опубликовал фото с четырьмя кубками Лиги Чемпионов, выигранных "бланкос" в период с 2014 по 2018 год.

Напомним, что в сезоне 2018/19 "Аякс" в 1/8 финала ЛЧ дома проиграл "Реалу" 1:2, а в гостях разгромил соперника со счётом 4:1 и прошёл дальше. Ответный матч Рамос пропустил из-за дисквалификации, поскольку решил "обнулиться" перед стадией четвертьфинала, куда его команда в итоге не вышла.

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