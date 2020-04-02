"Аякс" и Серхио Рамос потроллили друг друга в твиттере
"Аякс" и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос обменялись колкостями в твиттере.
Сначала пресс-служба амстердамского клуба опубликовала коллаж, на одной части которого Душан Тадич празднует победу над "сливочными" со счётом 4:1 на "Сантьяго Бернабеу", а на другой испанский защитник выражает недовольство, находясь на трибунах.
♂️#RetroMatchday #reaaja pic.twitter.com/IM2tXJIRbN— AFC Ajax (@AFCAjax) April 1, 2020
В ответ Рамос опубликовал фото с четырьмя кубками Лиги Чемпионов, выигранных "бланкос" в период с 2014 по 2018 год.
@AFCAjax#RetroChampionsDay https://t.co/vpleWr0Kpn pic.twitter.com/gQ0mAmd1aS— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 1, 2020
Напомним, что в сезоне 2018/19 "Аякс" в 1/8 финала ЛЧ дома проиграл "Реалу" 1:2, а в гостях разгромил соперника со счётом 4:1 и прошёл дальше. Ответный матч Рамос пропустил из-за дисквалификации, поскольку решил "обнулиться" перед стадией четвертьфинала, куда его команда в итоге не вышла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14