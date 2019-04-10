"Аякс" и "Ювентус" не выявили победителя в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью со счетом 1:1. Перед самым свистком на перерыв счет открыл Криштиану Роналду, но в самом начале второго тайма равновесие восстановил Давид Нерес.

Ответный матч состоится в Турине 16 апреля.

"Аякс" Нидерланды – "Ювентус" Италия - 1:1 (0:1)

Голы: Роналду, 45 - 0:1, Нерес, 46 - 1:1

"Аякс": Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене (Эккеленкамп, 75), Нерес, де Йонг.

"Ювентус": Щесны, Ругани, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Бонуччи, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 75), Бернардески, Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 60).

Не пропустите: Роналду забил 24-й гол в четвертьфиналах ЛЧ, что в два раза больше Месси и Рауля вместе взятых. | http://soccernews.ru