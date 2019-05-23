"Аякс" интересуется сыном Хаджи

Полузащитник "Вииторула" Янис Хаджи привлёк внимание "Аякса", сообщает Voetbal International.

По информации источника, амстердамский клуб впечатлён игрой 20-летнего футболиста. В стане полуфиналиста Лиги Чемпионов всерьёз рассматривается вариант с покупкой перспективного хавбека.

Стоит отметить, что Янис Хаджи является сыном легенды румынского футбола Георге Хаджи.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне он забил 14 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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