"Аякс" интересуется украинским вратарем

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"Аякс" интересуется украинским вратарем

Фото инстаграм Андрея Лунина

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в Нидерландах.

По информации Defensa Сentral, вариант с арендой украинского стража ворот рассматривает "Аякс".

В амстердамском клубе видят во вратаре "сливочных" замену для Андре Онаны, который близок к уходу в "Интер".

За основную команду "Реала" Лунин провёл всего 2 матча, в которых пропустил 3 гола. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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