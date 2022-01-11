"Аякс" интересуется украинским вратарем

Фото инстаграм Андрея Лунина

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в Нидерландах.

По информации Defensa Сentral, вариант с арендой украинского стража ворот рассматривает "Аякс".

В амстердамском клубе видят во вратаре "сливочных" замену для Андре Онаны, который близок к уходу в "Интер".

За основную команду "Реала" Лунин провёл всего 2 матча, в которых пропустил 3 гола. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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