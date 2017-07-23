"Аякс" интересуется украинским защитником

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"Аякс" интересуется украинским защитником

Защитник "Шахтёра" Эдуард Соболь стал трансферной целью "Аякса", сообщают украинские СМИ.

"Горняки" не намерены продавать 22-летнего футболиста, однако согласны на вариант с арендой.

В прошлом сезоне Соболь на правах аренды выступал за "Зарю", сыграл 27 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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