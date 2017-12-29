"Аякс" купил аргентинского защитника

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"Аякс" купил аргентинского защитника

Защитник "Индепендьенте" Николас Тальяфико перешёл в "Аякс", сообщает голландская пресса.

Амстердамский клуб заплатил за 25-летнего аргентинца чуть более 4 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

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