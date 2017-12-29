"Аякс" купил аргентинского защитника
Защитник "Индепендьенте" Николас Тальяфико перешёл в "Аякс", сообщает голландская пресса.
Амстердамский клуб заплатил за 25-летнего аргентинца чуть более 4 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|17
|43
|2
|Аякс
|17
|38
|3
|АЗ
|17
|35
|4
|Зволле
|17
|33
|5
|Фейеноорд
|16
|29
|6
|Утрехт
|15
|27
|7
|Витесс
|16
|24
|8
|Херенвен
|17
|23
|9
|АДО Ден Хааг
|17
|23
|10
|Хераклес
|16
|21
|11
|ВВВ Венло
|17
|19
|12
|Гронинген
|16
|17
|13
|Эксельсиор
|16
|17
|14
|Виллем II
|17
|16
|15
|Твенте
|17
|14
|16
|НАК Бреда
|17
|13
|17
|Спарта Роттердам
|16
|11
|18
|Рода ЮК
|17
|11