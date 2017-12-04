"Аякс" купил форварда "Мехелена"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о приобретении нападающего "Мехелена" Буремы Банде.

Сумма трансфера составила 9,5 миллионов евро. 19-летний форвард из Буркина-Фасо заключил с голландским клубом контракт до 2023 года.

Нынешний сезон Банде доиграет в "Мехелене", а к "Аяксу" присоединится 1 июля 2018 года.

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