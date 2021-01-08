"Аякс" купил форварда "Вест Хэма"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Вест Хэма" Себастьяна Аллера.

Сумма трансфера составила 22,5 миллиона евро. 26-летний футболист заключил с амстердамским клубом контракт до июня 2025 года.

Ивуарийский форвард выбрал себе 22-й игровой номер.

Аллер выступал за "Вест Хэм" с лета 2019 года, сыграл 53 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

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