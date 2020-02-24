"Аякс" купил игрока на замену Зиешу
"Аякс" на своём официальном сайте объявил о трансфере форварда "Сан-Паулу" Антони.
Голландский клуб заплатил за бразильца 15,75 миллионов евро, эта сумма может вырасти до 21,75 миллионов за счёт бонусов.
Контракт 19-летнего футболиста с "Аяксом" будет рассчитан до 2025 года после вступления в силу 1 июля.
В составе амстердамской команды Антони должен заменить Хакима Зиеша, который перейдёт в "Челси".
Не пропустите: "Аякс" в гостях проиграл "Хераклесу" в чемпионате Нидерландов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главный тренер сборной Бельгии заявил, что Азар пропустит около трех месяцев
-
Президент "Фенербахче" подрался с фанатами после поражения от "Галатасарая"
-
Клопп высказался на тему того, что "Ливерпуль" называют лучшей в мире
-
Чемпионат Южной Кореи перенесён из-за коронавируса
-
Симеоне может возглавить "Баварию"
-
"Аякс" намерен помешать переходу ван де Бека в "Реал"
-
Пако Алькасер летом может снова сменить клуб
-
"Шахтёр" готов поучаствовать в эвакуации украинцев из Китая
-
Фонсека высказался о будущем Смоллинга и Мхитаряна в "Роме"
-
"Бавария" может отказаться от трансфера Упамекано
-
Мошенники пытались продать "Эвертону" Вагнера Лава, когда тот выступал за ЦСКА
-
1
Мбаппе стал автором уникального достижения
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Валенсии"
-
Власти Италии могут перенести десятки матчей из-за коронавируса
-
Гвардиола: "Я восхищаюсь "Реалом", это пример для подражания"
-
"Он был в шоке": Яровинский рассказал, как ЦСКА отказался от покупки Даббура перед подписанием контракта
-
Тухель прокомментировал удаление Неймара в матче с "Бордо"
-
"Аякс" купил игрока на замену Зиешу
-
Рейньер сделал шикарный ассист в дебютном матче за "Реал Кастилью"
-
ЦСКА зимой едва не подписал защитника "Байера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20