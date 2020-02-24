"Аякс" купил игрока на замену Зиешу

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о трансфере форварда "Сан-Паулу" Антони.

Голландский клуб заплатил за бразильца 15,75 миллионов евро, эта сумма может вырасти до 21,75 миллионов за счёт бонусов.

Контракт 19-летнего футболиста с "Аяксом" будет рассчитан до 2025 года после вступления в силу 1 июля.

В составе амстердамской команды Антони должен заменить Хакима Зиеша, который перейдёт в "Челси".

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