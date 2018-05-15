"Аякс" купил марокканского хавбека

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"Аякс" купил марокканского хавбека

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника "Утрехта" Закарии Лабьяда.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро, ещё 1,25 миллиона будут доступны в качестве бонусов.

25-летний марокканец заключил с амстердамским клубом контракт до лета 2022 года, который вступит в силу 1 июля.

Лабьяд выступал за "Утрехт" с 2017 года, сыграл 56 матчей и забил 20 голов.

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