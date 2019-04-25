"Аякс" купил нового вратаря

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"Аякс" купил нового вратаря

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Эммена" Кьелла Схерпена.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с амстердамским клубом контракт до лета 2023 года.

Соглашение вступит в силу 1 июля, а пока 19-летний голкипер продолжит выступать за "Эммен".

В текущем сезоне Схерпен пропустил 71 гол в 33 матчах.

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