"Аякс" купил нового вратаря
"Аякс" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Эммена" Кьелла Схерпена.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с амстердамским клубом контракт до лета 2023 года.
Соглашение вступит в силу 1 июля, а пока 19-летний голкипер продолжит выступать за "Эммен".
В текущем сезоне Схерпен пропустил 71 гол в 33 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|31
|77
|3
|Фейеноорд
|31
|59
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|31
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|32
|38
|11
|ВВВ Венло
|32
|38
|12
|АДО Ден Хааг
|31
|36
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|31
|27
|18
|НАК Бреда
|31
|22