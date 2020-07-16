"Аякс" купил талантливого африканского форварда

Ганский нападающий "Нордсьелланда" Мохаммед Кудус перешел в "Аякс", сообщает официальный сайт голландского клуба.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Футболист подписал с "аяксидами" контракт до лета 2025 года.

19-летний Кудус выступал за "Нордсьелланд" с 2018 года. В составе датского клуба он провел 57 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. За сборную Ганы сыграл два матча и забил один гол.

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