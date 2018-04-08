"Аякс" минимально победил "Хераклес"
В матче 30-го тура чемпионата Голландии "Аякс" дома выиграл у "Херкалеса". Победу амстердамцам принес гол Нереса в середине второго тайма. После этого матча "Аякс" продолжает занимать второе место в Эредивизии и отстает от лидирующего ПСВ на семь очков.
"Аякс" - "Хераклес" - 1:0 (0:0)
Гол: Нерес, 63 - 1:0
"Аякс": Онана, Кристенсен (де Йонг, 76), де Лигт, Вобер, Тальяфико, Зийех, Шене, ван де Бек, Нерес (Мазрауи, 81), Клюйверт, Хунтелаар (Дольберг, 86)
"Хераклес": Кастро, Дуарте (Дарри, 81), Баас, Вуйтенс, Дросте, Брекерс, Алвангера, Навратил, ван Ойнен (Вермеи, 87), Кувас (Якубяк, 66), Гладон
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|30
|77
|2
|Аякс
|30
|70
|3
|АЗ
|30
|62
|4
|Фейеноорд
|30
|54
|5
|Утрехт
|30
|49
|6
|Зволле
|30
|43
|7
|Витесс
|30
|42
|8
|Херенвен
|30
|40
|9
|АДО Ден Хааг
|30
|40
|10
|Эксельсиор
|30
|38
|11
|Хераклес
|30
|37
|12
|ВВВ Венло
|30
|34
|13
|Гронинген
|30
|30
|14
|Виллем II
|30
|30
|15
|НАК Бреда
|30
|30
|16
|Рода ЮК
|30
|26
|17
|Спарта Роттердам
|30
|24
|18
|Твенте
|30
|20