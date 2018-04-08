"Аякс" минимально победил "Хераклес"

В матче 30-го тура чемпионата Голландии "Аякс" дома выиграл у "Херкалеса". Победу амстердамцам принес гол Нереса в середине второго тайма. После этого матча "Аякс" продолжает занимать второе место в Эредивизии и отстает от лидирующего ПСВ на семь очков.

"Аякс" - "Хераклес" - 1:0 (0:0)

Гол: Нерес, 63 - 1:0

"Аякс": Онана, Кристенсен (де Йонг, 76), де Лигт, Вобер, Тальяфико, Зийех, Шене, ван де Бек, Нерес (Мазрауи, 81), Клюйверт, Хунтелаар (Дольберг, 86)

"Хераклес": Кастро, Дуарте (Дарри, 81), Баас, Вуйтенс, Дросте, Брекерс, Алвангера, Навратил, ван Ойнен (Вермеи, 87), Кувас (Якубяк, 66), Гладон

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