"Аякс" минимально победил "Хераклес"

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"Аякс" минимально победил "Хераклес"

В матче 30-го тура чемпионата Голландии "Аякс" дома выиграл у "Херкалеса". Победу амстердамцам принес гол Нереса в середине второго тайма. После этого матча "Аякс" продолжает занимать второе место в Эредивизии и отстает от лидирующего ПСВ на семь очков.

"Аякс" - "Хераклес" - 1:0 (0:0)
Гол: Нерес, 63 - 1:0

"Аякс": Онана, Кристенсен (де Йонг, 76), де Лигт, Вобер, Тальяфико, Зийех, Шене, ван де Бек, Нерес (Мазрауи, 81), Клюйверт, Хунтелаар (Дольберг, 86)

"Хераклес": Кастро, Дуарте (Дарри, 81), Баас, Вуйтенс, Дросте, Брекерс, Алвангера, Навратил, ван Ойнен (Вермеи, 87), Кувас (Якубяк, 66), Гладон

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2 Аякс 30 70
3 АЗ 30 62
4 Фейеноорд 30 54
5 Утрехт 30 49
6 Зволле 30 43
7 Витесс 30 42
8 Херенвен 30 40
9 АДО Ден Хааг 30 40
10 Эксельсиор 30 38
11 Хераклес 30 37
12 ВВВ Венло 30 34
13 Гронинген 30 30
14 Виллем II 30 30
15 НАК Бреда 30 30
16 Рода ЮК 30 26
17 Спарта Роттердам 30 24
18 Твенте 30 20
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