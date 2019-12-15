"Аякс" минимально проиграл АЗ

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"Аякс" минимально проиграл АЗ

"Аякс" минимально проиграл АЗ в матче 17-го тура чемпионата Голландии.

Отметим, что в этой встрече не участвовал нападающий "Аякса" Квинси Промес.

АЗ - "Аякс" - 1:0 (0:0)

Гол: Боаду, 90.

АЗ: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Класи, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Абухлал, 90), Стенгс, Боаду.

"Аякс": Онана, Фелтман, Альварес, Мазрауи (Траоре, 90+3), Схюрс, Мартинес, Тадич, Зиех, ван де Бек, Марин (Тальяфико, 83), Хюнтелар.

"Аякс" проигрывает второй матч подряд, однако продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии. АЗ занимает второе место.

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