"Аякс" минимально проиграл АЗ
"Аякс" минимально проиграл АЗ в матче 17-го тура чемпионата Голландии.
Отметим, что в этой встрече не участвовал нападающий "Аякса" Квинси Промес.
АЗ - "Аякс" - 1:0 (0:0)
Гол: Боаду, 90.
АЗ: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Класи, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Абухлал, 90), Стенгс, Боаду.
"Аякс": Онана, Фелтман, Альварес, Мазрауи (Траоре, 90+3), Схюрс, Мартинес, Тадич, Зиех, ван де Бек, Марин (Тальяфико, 83), Хюнтелар.
"Аякс" проигрывает второй матч подряд, однако продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии. АЗ занимает второе место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23