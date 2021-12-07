"Аякс" может арендовать вратаря "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Хендерсона/Автор неизвестен

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон может перейти в гранд голландского футбола.

Как сообщает издание The Telegraph, в английском вратаре заинтересован "Аякс", который может взять футболиста в аренду уже в январское трансферное окно. Генеральный директор амстердамского клуба Эдвин ван дер Сар лично заинтересован в игроке.

В нынешнем сезоне Дин сыграл лишь один матч в Кубке Лиги.

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