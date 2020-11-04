"Аякс" на выезде победил "Мидтьюлланд"

Теги аяксмидтъюлланд

"Аякс" на выезде победил "Мидтьюлланд"

"Аякс" в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов победил "Мидтьюлланд" со счетом 2:1. Победу голландцам принесли голы Антони и Душана Тадича. В составе хозяев отличился Андерс Дрейер.

"Аякс" вышел на второе место в турнирной таблице группы D, набрав четыре очка. "Мидтьюлланд" с нулем очков занимает последнюю, четвертую позицию.

"Мидтьюлланд" Дания – "Аякс" Нидерланды - 1:2 (1:2)
Голы: Антони, 1 - 0:1, Тадич, 13 - 0:2, Дрейер, 18 - 1:2

"Мидтьюлланд": Андерсен, Святченко, Андерссон (Колс, 64), Шольц, Паулиньо Силва, Систо, Мабил, Каюсте (Эвандер, 81), Оньека, Дрейер (Краев, 75), Каба (Вибе, 81).

"Аякс": Онана, Блинд, Схюрс (Альварес, 60), Тальяфико, Мартинес, Промес, Гравенберх, Тадич, Эккеленкамп (Классен, 46), Антони (Траоре, 90), Мазрауи (Клайбер, 77).

Не пропустите: "Ливерпуль" уничтожил "Аталанту" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" одержал феерическую победу над "Интером" в Лиге Чемпионов

"Реал" одержал феерическую победу над "Интером" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов