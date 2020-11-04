"Аякс" на выезде победил "Мидтьюлланд"

"Аякс" в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов победил "Мидтьюлланд" со счетом 2:1. Победу голландцам принесли голы Антони и Душана Тадича. В составе хозяев отличился Андерс Дрейер.

"Аякс" вышел на второе место в турнирной таблице группы D, набрав четыре очка. "Мидтьюлланд" с нулем очков занимает последнюю, четвертую позицию.

"Мидтьюлланд" Дания – "Аякс" Нидерланды - 1:2 (1:2)

Голы: Антони, 1 - 0:1, Тадич, 13 - 0:2, Дрейер, 18 - 1:2

"Мидтьюлланд": Андерсен, Святченко, Андерссон (Колс, 64), Шольц, Паулиньо Силва, Систо, Мабил, Каюсте (Эвандер, 81), Оньека, Дрейер (Краев, 75), Каба (Вибе, 81).

"Аякс": Онана, Блинд, Схюрс (Альварес, 60), Тальяфико, Мартинес, Промес, Гравенберх, Тадич, Эккеленкамп (Классен, 46), Антони (Траоре, 90), Мазрауи (Клайбер, 77).

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