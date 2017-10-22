"Аякс" на выезде разгромил "Фейеноорд"

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"Аякс" на выезде разгромил "Фейеноорд"В центральном матче 9-го тура голландской Эредевизи амстердамский "Аякс" на выезде разгромил роттердамский "Фейеноорд".

"Фейеноорд" - "Аякс" - 1:4

Голы: Хунтелар, 50 - 0:1, Торнстра, 58 - 1:1, Дольберг, 72 - 1:2, Де Йонг, 89 - 1:3, Дольберг, 90 - 1:4.

"Фейеноорд": Джонс, Амрабат, Дикс (Крамер, 79), Ст Юсте, Хапс, Торнстра, Эль-Ахмади, Вильена, Бергейс, Йоргенсен, Боэтиюс (Ларссон, 57).

"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт, Вобер, Виргевер, Ван де Бек (Де Йонг, 85), Шоне, Зиеш, Нерес, Хунтелар (Дольберг, 65), Юнес (Клюйверт, 79).

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Команда М О
1 ПСВ 9 24
2 Зволле 9 18
3 Аякс 8 16
4 Фейеноорд 8 16
5 Витесс 8 15
6 Херенвен 8 14
7 АЗ 8 13
8 Утрехт 8 13
9 АДО Ден Хааг 9 13
10 ВВВ Венло 9 12
11 Эксельсиор 9 11
12 Твенте 9 9
13 Гронинген 9 9
14 Хераклес 9 9
15 Виллем II 9 9
16 НАК Бреда 9 7
17 Спарта Роттердам 9 6
18 Рода ЮК 9 6
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