"Аякс" на выезде разгромил "Фейеноорд"
В центральном матче 9-го тура голландской Эредевизи амстердамский "Аякс" на выезде разгромил роттердамский "Фейеноорд".
"Фейеноорд" - "Аякс" - 1:4
Голы: Хунтелар, 50 - 0:1, Торнстра, 58 - 1:1, Дольберг, 72 - 1:2, Де Йонг, 89 - 1:3, Дольберг, 90 - 1:4.
"Фейеноорд": Джонс, Амрабат, Дикс (Крамер, 79), Ст Юсте, Хапс, Торнстра, Эль-Ахмади, Вильена, Бергейс, Йоргенсен, Боэтиюс (Ларссон, 57).
"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт, Вобер, Виргевер, Ван де Бек (Де Йонг, 85), Шоне, Зиеш, Нерес, Хунтелар (Дольберг, 65), Юнес (Клюйверт, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|9
|24
|2
|Зволле
|9
|18
|3
|Аякс
|8
|16
|4
|Фейеноорд
|8
|16
|5
|Витесс
|8
|15
|6
|Херенвен
|8
|14
|7
|АЗ
|8
|13
|8
|Утрехт
|8
|13
|9
|АДО Ден Хааг
|9
|13
|10
|ВВВ Венло
|9
|12
|11
|Эксельсиор
|9
|11
|12
|Твенте
|9
|9
|13
|Гронинген
|9
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|Виллем II
|9
|9
|16
|НАК Бреда
|9
|7
|17
|Спарта Роттердам
|9
|6
|18
|Рода ЮК
|9
|6