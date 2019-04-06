"Аякс" на выезде разгромил "Виллем II" и вышел на первое место в Эредивизии

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" обыграл "Виллем II" со счетом 4:1. Победу амстердамскому клубу принесли голы Донни ван де Бека, Йоэла Велтмана, Хакима Зиеша, а также автогол Фрика Хиркенса. У хозяев единственный гол с пенальти забил Александер Исак.

Благодаря победе "Аякс" вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии, опережая ПСВ на одно очко. Впрочем, у конкурента один матч в запасе.

"Виллем II" - "Аякс" - 1:4 (1:2)

Голы: ван де Бек, 14 - 0:1, Исак, 26 (с пенальти) - 1:1, Хиркенс, 41 (автогол) - 1:2, Велтман, 53 - 1:3, Зиеш, 70 - 1:4

"Аякс": Онана, Блинд, Велтман, де Лигт, Тальяфико, Шене (Хунтелаар, 75), ван де Бек, де Йонг (Синкгравен, 83), Зиеш, Нерес, Тадич (де Вит, 75)

Не пропустите: Экс-игрока "Спартака" выгнали из голландского клуба из-за отказа выйти на замену. | http://soccernews.ru