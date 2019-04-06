"Аякс" на выезде разгромил "Виллем II" и вышел на первое место в Эредивизии
В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Аякс" обыграл "Виллем II" со счетом 4:1. Победу амстердамскому клубу принесли голы Донни ван де Бека, Йоэла Велтмана, Хакима Зиеша, а также автогол Фрика Хиркенса. У хозяев единственный гол с пенальти забил Александер Исак.
Благодаря победе "Аякс" вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии, опережая ПСВ на одно очко. Впрочем, у конкурента один матч в запасе.
"Виллем II" - "Аякс" - 1:4 (1:2)
Голы: ван де Бек, 14 - 0:1, Исак, 26 (с пенальти) - 1:1, Хиркенс, 41 (автогол) - 1:2, Велтман, 53 - 1:3, Зиеш, 70 - 1:4
"Аякс": Онана, Блинд, Велтман, де Лигт, Тальяфико, Шене (Хунтелаар, 75), ван де Бек, де Йонг (Синкгравен, 83), Зиеш, Нерес, Тадич (де Вит, 75)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ
|28
|70
|3
|АЗ
|28
|51
|4
|Фейеноорд
|28
|50
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Витесс
|28
|42
|7
|Хераклес
|28
|42
|8
|Виллем II
|29
|40
|9
|Гронинген
|28
|38
|10
|Херенвен
|28
|36
|11
|ВВВ Венло
|28
|33
|12
|АДО Ден Хааг
|29
|33
|13
|Зволле
|28
|32
|14
|Фортунна Ситтард
|28
|30
|15
|Эксельсиор
|28
|26
|16
|Де Графсхап
|28
|25
|17
|Эммен
|28
|25
|18
|НАК Бреда
|28
|21