"Аякс" нацелился на форварда "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Стивена Бергвейна/Автор неизвестен

Амстердамский "Аякс" проявляет интерес к голландскому нападающему "Тоттенхэма" Стивену Бергвейну, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, голландский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и уже начал переговоры.

В нынешнем сезоне 24-летний Бергвейн провел за "Тоттенхэм" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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