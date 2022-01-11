"Аякс" нацелился на форварда "Тоттенхэма"

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"Аякс" нацелился на форварда "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Стивена Бергвейна/Автор неизвестен

Амстердамский "Аякс" проявляет интерес к голландскому нападающему "Тоттенхэма" Стивену Бергвейну, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, голландский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и уже начал переговоры.

В нынешнем сезоне 24-летний Бергвейн провел за "Тоттенхэм" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Шахтер" близок к покупке форварда "Аякса". | http://soccernews.ru
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