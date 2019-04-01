"Аякс" нацелился на игрока сборной Аргентины

"Аякс" хочет купить вингера "Боки Хуниорс" Кристиана Павона, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, клубы ведут переговоры о трансфере 23-летнего аргентинца. Стоимость сделки может составить более 10 миллионов евро.

Ранее интерес к перспективному фланговому нападающему проявляли "Арсенал", ПСЖ и "Зенит".

Павон выступает за "Боку Хуниорс" с 2014 года, сыграл 103 матча, забил 28 голов и сделал 31 ассист.

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