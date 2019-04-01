"Аякс" нацелился на игрока сборной Аргентины
"Аякс" хочет купить вингера "Боки Хуниорс" Кристиана Павона, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, клубы ведут переговоры о трансфере 23-летнего аргентинца. Стоимость сделки может составить более 10 миллионов евро.
Ранее интерес к перспективному фланговому нападающему проявляли "Арсенал", ПСЖ и "Зенит".
Павон выступает за "Боку Хуниорс" с 2014 года, сыграл 103 матча, забил 28 голов и сделал 31 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|24
|56
|2
|Дефенса и Хустисия
|24
|52
|3
|Бока Хуниорс
|24
|50
|4
|Ривер Плейт
|24
|45
|5
|Атлетико Тукуман
|24
|42
|6
|Велес Сарсфилд
|24
|37
|7
|Индепендьенте
|24
|35
|8
|Унион Санта-Фе
|24
|35
|9
|Ланус
|24
|34
|10
|Тальерес де Кордоба
|24
|33
|11
|Тигре
|24
|33
|12
|Уракан
|24
|32
|13
|Альдосиви
|24
|32
|14
|Годой Крус
|24
|32
|15
|Ньюэллз Олд Бойз
|24
|28
|16
|Банфилд
|24
|28
|17
|Эстудиантес
|23
|27
|18
|Росарио Сентраль
|24
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|24
|26
|20
|Патронато Парана
|24
|23
|21
|Сан Лоренцо
|24
|22
|22
|Колон
|23
|22
|23
|Аргентинос Хуниорс
|24
|22
|24
|Бельграно
|24
|21
|25
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|23
|21
|26
|Сан-Мартин Тукуман
|23
|21