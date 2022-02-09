"Аякс" нацелился на защитника "Барселоны"

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"Аякс" нацелился на защитника "Барселоны"

Фото: инстаграм Сержиньо Деста/Автор неизвестен

Амстердамский "Аякс" проявляет интерес к американскому защитнику "Барселоны" Сержиньо Десту, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, голландский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" может согласиться продать игрока, так как он не имеет регулярной игровой практики. Стоит отметить, что Дест ранее уже играл за "Аякс" с 2012 по 2020 годы.

В нынешнем сезоне 21-летний Дест провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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