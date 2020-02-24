"Аякс" намерен помешать переходу ван де Бека в "Реал"

"Аякс" не хочет отпускать в мадридский "Реал" своего полузащитника Донни ван де Бека, сообщает Algemeen Dagblad.

По сведениям издания, амстердамский гранд намерен сохранить в составе 22-летнего футболиста. Чтобы добиться этой цели, клуб готовит новый контракт для хавбека.

Стоит отметить, что действующее соглашение игрока с "Аяксом" истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне ван де Бек забил 10 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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