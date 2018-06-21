"Аякс" нашел усиление в АПЛ

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"Аякс" нашел усиление в АПЛ

"Аякс" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Саутгемптона" Душану Тадичу, сообщает NBC.

По сведениям издания, голландский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне 29-летний Тадич провел за "Саутгемптон" провел 36 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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