"Аякс" нашел усиление в АПЛ

"Аякс" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Саутгемптона" Душану Тадичу, сообщает NBC.

По сведениям издания, голландский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне 29-летний Тадич провел за "Саутгемптон" провел 36 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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