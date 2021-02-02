"Аякс" нашел замену Промесу в "Севилье"

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"Аякс" нашел замену Промесу в "Севилье""Аякс" арендовал до конца сезона хавбека "Севильи" Уссаму Идрисси.

Полузащитник сборной Марокко может стать заменой Квинси Промесу ,который, очевидно, все таки перейдет в московский "Спартак".

Футболист уже побывал на стадионе своего нового клуба и дал интервью пресс-службе "Аякса".

Идрисси закончил академию "Фейеноорда" и ранее уже выступал в Эредивизи: с 2015 по 2018 год играл за "Гронинген", а с 2018 до 2020 года – за АЗ.

Читать также: Владимир Быстров высказался о возможном переходе Промеса в "Спаратак" | http://soccernews.ru
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