"Аякс" нашел замену тен Хагу

Теги лионпетер бошэрик тен хагаяксманчестер юнайтед

"Аякс" нашел замену тен Хагу

Фото: твиттер "Лиона"\Автор неизвестен

Амстердамский "Аякс" нашел замену своему главному тренеру Эрику тег Хагу, который с высокой долей вероятности покинет клуба в конце сезона, сообщает Voetbal International.

По информации источника, главным вариантом на пост тен Хага является тренер "Лиона" Петер Бош, который уже работал в "Аяксе" в сезоне-2016/17.

Напомним, что под его руководством голландцы дошли до финала Лиги Европы, где проиграли "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что тен Хаг договорился с "Манчестер Юнайтед" о том, что летом станет их главным тренером. Отмечалось, что его контракт будет рассчитан на четыре сезона.

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