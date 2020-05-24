"Аякс" назвал "Барселоне" цену на Николаса Тальяфико

Амстердамский "Аякс" готов расстаться с аргентинским защитником Николасом Тальяфико, которым интересуется "Барселона", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, голландский клуб оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Напомним, что "Барселона" рассматривает Тальяфико в качестве замены левому защитнику Хуниору Фирпо, который выставлен на трансфер.

В нынешнем сезоне 27-летний Тальяфико провел за "Аякс" 38 поединков, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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