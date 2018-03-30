"Аякс" назвал "Барселоне" стоимость де Лигта

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"Аякс" назвал "Барселоне" стоимость де Лигта

"Аякс" повесил ценник на защитника Маттейса де Лигта.

Как сообщает Sport.es, голландский клуб готов расстаться с 18-летним игроком за 60 миллионов евро. Напомним, что в футболисте заинтересована каталонская "Барселона".

В текущем сезоне де Лигт провел 33 матча, забил три гола и отдал два ассиста.

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