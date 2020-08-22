"Аякс" назвал "Барселоне" стоимость ван де Бека

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"Аякс" назвал "Барселоне" стоимость ван де Бека

"Аякс" определился со стоимостью хавбека Донни ван де Бека.

По сведениям Diario Sport, если "Барселона" захочет заполучить 23-летнего голландца, то им придется выложить за него не менее 55 миллионов евро.

Напомним, что в услугах ван де Бека заинтересован новый наставник каталонцев Рональд Куман. При этом отмечается, что у "Барсы" есть альтернативные варианты.

В минувшем сезоне ван де Бек провел 37 матчей, в которых отметился 11 голами и 11 ассистами.

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