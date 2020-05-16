"Аякс" назвал лучшего игрока года
Вингер "Аякса" Хаким Зиеш признан лучшим футболистом команды по итогам года.
1, 2, & . Ajax Player of the Year: ♂️ #WizardOfAMS pic.twitter.com/sOLdTCcXAU— AFC Ajax (@AFCAjax) May 15, 2020
Стоит отметить, что для звёздного марокканца это третья подряд подобная награда.
Напомним, что летом 27-летний футболист перейдёт в "Челси" за 40 миллионов евро.
В сезоне-2019/20 Зиеш сыграл за "Аякс" 35 матчей, забил 8 голов и сделал 21 ассист.
Не пропустите: "Аякс" пообещал трём игрокам продать их летом 2020 года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23