"Аякс" назвал лучшего игрока года

Вингер "Аякса" Хаким Зиеш признан лучшим футболистом команды по итогам года.

Стоит отметить, что для звёздного марокканца это третья подряд подобная награда.

Напомним, что летом 27-летний футболист перейдёт в "Челси" за 40 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Зиеш сыграл за "Аякс" 35 матчей, забил 8 голов и сделал 21 ассист.

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