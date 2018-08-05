"Аякс" назвал "Роме" цену на одного из своих лидеров

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"Аякс" назвал "Роме" цену на одного из своих лидеров

"Аякс" определился с ценой на марокканского полузащитника Хакима Зийеха, на которого претендует "Рома", сообщает Football Oranje.

По сведениям издания, голландский клуб готов продать футболиста за 23 миллиона евро. Также на марокканца претендует "Лион".

В прошлом сезоне 25-летний Зийех провел за "Аякс" 39 матчей, забил 9 голов и отдал 18 результативных передач.

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Комментарии
Зенден

Хватит уже, и так младшего Клюйверта за бесценок урвали(

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