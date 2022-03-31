"Аякс" не будет препятствовать переговорам тен Хага с "Манчестер Юнайтед"

Теги аяксэрик тен хагманчестер юнайтед

"Аякс" не будет препятствовать переговорам тен Хага с "Манчестер Юнайтед" Фото: твиттер "Аякса"

Стала известна реакция "Аякса" на интерес "Манчестер Юнайтед" к тренеру команды Эрику тен Хагу.

Как сообщает Sky Sports, амстердамский клуб не будет препятствовать возможному назначению тен Хага в "МЮ".

Ранее руководство "красных дьяволов" осталось довольным тренером после первого собеседования.

После 27 туров "Аякс" лидирует в чемпионате, опережая ПСВ на два очка. "МЮ" идет в АПЛ на 6-м месте.

Читайте также: Ван Гал посоветовал тен Хагу не идти в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Италия может попасть на ЧМ-2022

Италия может попасть на ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов