"Аякс" не будет препятствовать переговорам тен Хага с "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Аякса"

Стала известна реакция "Аякса" на интерес "Манчестер Юнайтед" к тренеру команды Эрику тен Хагу.

Как сообщает Sky Sports, амстердамский клуб не будет препятствовать возможному назначению тен Хага в "МЮ".

Ранее руководство "красных дьяволов" осталось довольным тренером после первого собеседования.

После 27 туров "Аякс" лидирует в чемпионате, опережая ПСВ на два очка. "МЮ" идет в АПЛ на 6-м месте.

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