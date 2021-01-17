"Аякс" не хочет отдавать Промеса в аренду "Спартаку"
Амстердамский "Аякс" не собирается отпускать вингера Квинси Промеса в аренду.
Как сообщает Sport24, "Аякс" открыт для предложений по трансферу голландского хавбека. "Спартак" же хотел арендовать игрока.
По Промесу у амстердамцев есть запросы из Китая, но сам футболист предпочитает играть в Европе.
Напомним, Промес уже защищал цвета московского клуба. В 2014–2018 годах он провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи. В сезоне 2016/2017 хавбек завоевал со "Спартаком" золотые медали Чемпионата России.
В текущем сезоне 29-летний футболист в 16 матчах чемпионата Нидерландов смог отличиться 6 раз.
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