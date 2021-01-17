"Аякс" не хочет отдавать Промеса в аренду "Спартаку"

Амстердамский "Аякс" не собирается отпускать вингера Квинси Промеса в аренду.



Как сообщает Sport24, "Аякс" открыт для предложений по трансферу голландского хавбека. "Спартак" же хотел арендовать игрока.

По Промесу у амстердамцев есть запросы из Китая, но сам футболист предпочитает играть в Европе.