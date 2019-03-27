"Аякс" не намерен продавать Онану в "Барселону"

"Аякс" не собирается расставаться с камерунским вратарем Андре Онаной, которым интересуется "Барселона", сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство голландского клуба намерено продлить контракт с игроком на улучшенных финансовых условиях.

Ранее сообщалось, что "Барселона" рассматривает Онану в качестве возможной замены второму вратарю команды Ясперу Силлессену.

Напомним, что "Барселона" уже договорилась о переходе полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, а также ведет переговоры по трансферу защитника Маттейса де Лигта.

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