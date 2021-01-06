"Аякс" не собирается возвращать Эриксена

Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен не интересен "Аяксу".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, голландский клуб не рассматривает вариант с возвращением датского игрока и намерен вести переговоры по трансферам других футболистов.

Напомним, что Эриксен выступал за "Аякс" с 2010 по 2013 год.

В текущем сезоне на счету Эриксена 12 сыгранных матчей во всех турнирах.

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