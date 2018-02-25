"Аякс" не сумел обыграть "Ден Хааг", ПСВ переиграл "Фейеноорд"

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"Аякс" не сумел обыграть "Ден Хааг", ПСВ переиграл "Фейеноорд"

Завершились несколько матчей 25-го тура чемпионата Голландии. Лидер турнира ПСВ обыграл на выезде "Фейеноорд" и увеличил отрыв от "Аякса", который дома сыграл вничью с "Ден Хаагом".

"Аякс" - "Ден Хааг" - 0:0

"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт, де Йонг, Тальяфико, ван де Бек, Эйтинг (де Вит, 85), Зийех, Нерес, Клюйверт (Юнес, 85), де Йонг (Кассьерра, 76)

"Фейеноорд" - ПСВ - 1:3 (0:2)
Голы: Ариас, 23 - 0:1, Бергвейн, 34 - 0:2, Вильена, 53 - 1:2, Перейро, 58 - 1:3

ПСВ: Зут, Бренет, Изима-Мирен, Швааб, Ариас, Хендрикс, ван Гинкель, Рамселаар (Лукассен, 89), Бергвейн (Гакро, 90+2), де Йонг, Перейро (дос Сантос, 85)

"Виллем II" - "Рода" - 1:0 (1:0)
Гол: Риенстра, 14 - 1:0

"Утрехт" - "Твенте" - 3:1 (1:1)
Голы: Вучкич, 10 - 0:1, Клайбер, 45 - 1:1, ван де Стреек, 67 - 2:1, Айюб, 77 - 3:1

Положение лидеров: ПСВ - 65, Аякс - 58, АЗ - 53, Утрехт - 44, Фейеноорд - 42...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 25 65
2 Аякс 25 58
3 АЗ 25 53
4 Утрехт 25 44
5 Фейеноорд 25 42
6 Зволле 25 39
7 Витесс 25 38
8 АДО Ден Хааг 25 36
9 Херенвен 25 32
10 Эксельсиор 25 32
11 ВВВ Венло 25 32
12 Хераклес 25 30
13 Гронинген 25 25
14 Виллем II 25 23
15 НАК Бреда 25 21
16 Твенте 25 17
17 Рода ЮК 25 17
18 Спарта Роттердам 25 15
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