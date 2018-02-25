"Аякс" не сумел обыграть "Ден Хааг", ПСВ переиграл "Фейеноорд"
Завершились несколько матчей 25-го тура чемпионата Голландии. Лидер турнира ПСВ обыграл на выезде "Фейеноорд" и увеличил отрыв от "Аякса", который дома сыграл вничью с "Ден Хаагом".
"Аякс" - "Ден Хааг" - 0:0
"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт, де Йонг, Тальяфико, ван де Бек, Эйтинг (де Вит, 85), Зийех, Нерес, Клюйверт (Юнес, 85), де Йонг (Кассьерра, 76)
"Фейеноорд" - ПСВ - 1:3 (0:2)
Голы: Ариас, 23 - 0:1, Бергвейн, 34 - 0:2, Вильена, 53 - 1:2, Перейро, 58 - 1:3
ПСВ: Зут, Бренет, Изима-Мирен, Швааб, Ариас, Хендрикс, ван Гинкель, Рамселаар (Лукассен, 89), Бергвейн (Гакро, 90+2), де Йонг, Перейро (дос Сантос, 85)
"Виллем II" - "Рода" - 1:0 (1:0)
Гол: Риенстра, 14 - 1:0
"Утрехт" - "Твенте" - 3:1 (1:1)
Голы: Вучкич, 10 - 0:1, Клайбер, 45 - 1:1, ван де Стреек, 67 - 2:1, Айюб, 77 - 3:1
Положение лидеров: ПСВ - 65, Аякс - 58, АЗ - 53, Утрехт - 44, Фейеноорд - 42...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|25
|65
|2
|Аякс
|25
|58
|3
|АЗ
|25
|53
|4
|Утрехт
|25
|44
|5
|Фейеноорд
|25
|42
|6
|Зволле
|25
|39
|7
|Витесс
|25
|38
|8
|АДО Ден Хааг
|25
|36
|9
|Херенвен
|25
|32
|10
|Эксельсиор
|25
|32
|11
|ВВВ Венло
|25
|32
|12
|Хераклес
|25
|30
|13
|Гронинген
|25
|25
|14
|Виллем II
|25
|23
|15
|НАК Бреда
|25
|21
|16
|Твенте
|25
|17
|17
|Рода ЮК
|25
|17
|18
|Спарта Роттердам
|25
|15