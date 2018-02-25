"Аякс" не сумел обыграть "Ден Хааг", ПСВ переиграл "Фейеноорд"

Завершились несколько матчей 25-го тура чемпионата Голландии. Лидер турнира ПСВ обыграл на выезде "Фейеноорд" и увеличил отрыв от "Аякса", который дома сыграл вничью с "Ден Хаагом".

"Аякс" - "Ден Хааг" - 0:0

"Аякс": Онана, Велтман, Де Лигт, де Йонг, Тальяфико, ван де Бек, Эйтинг (де Вит, 85), Зийех, Нерес, Клюйверт (Юнес, 85), де Йонг (Кассьерра, 76)

"Фейеноорд" - ПСВ - 1:3 (0:2)

Голы: Ариас, 23 - 0:1, Бергвейн, 34 - 0:2, Вильена, 53 - 1:2, Перейро, 58 - 1:3

ПСВ: Зут, Бренет, Изима-Мирен, Швааб, Ариас, Хендрикс, ван Гинкель, Рамселаар (Лукассен, 89), Бергвейн (Гакро, 90+2), де Йонг, Перейро (дос Сантос, 85)

"Виллем II" - "Рода" - 1:0 (1:0)

Гол: Риенстра, 14 - 1:0

"Утрехт" - "Твенте" - 3:1 (1:1)

Голы: Вучкич, 10 - 0:1, Клайбер, 45 - 1:1, ван де Стреек, 67 - 2:1, Айюб, 77 - 3:1

Положение лидеров: ПСВ - 65, Аякс - 58, АЗ - 53, Утрехт - 44, Фейеноорд - 42...

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