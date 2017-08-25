"Аякс" не вышел в групповой этап еврокубков по спортивному принципу впервые с сезона 1966/67

Теги аякс

"Аякс" не вышел в групповой этап еврокубков по спортивному принципу впервые с сезона 1966/67

"Аякс" не сумел преодолеть четвёртый квалификационный раунд Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей норвежскому "Русенборгу".

Как сообщает Gracenote Live, амстердамский клуб впервые за 50 лет не пробился в групповой этап еврокубков по спортивному принципу. Последний раз такое случалось с голландским грандом в сезоне 1966/67.

Также был случай с неучастием "Аякса" в екрокубках из-за выходок болельщиков - это произошло в сезоне 1990/91. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов