"Аякс" не вышел в групповой этап еврокубков по спортивному принципу впервые с сезона 1966/67

"Аякс" не сумел преодолеть четвёртый квалификационный раунд Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей норвежскому "Русенборгу".

Как сообщает Gracenote Live, амстердамский клуб впервые за 50 лет не пробился в групповой этап еврокубков по спортивному принципу. Последний раз такое случалось с голландским грандом в сезоне 1966/67.

Также был случай с неучастием "Аякса" в екрокубках из-за выходок болельщиков - это произошло в сезоне 1990/91. | http://soccernews.ru