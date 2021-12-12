"Аякс" неожиданно проиграл АЗ в чемпионате Нидерландов

Фото: инстаграм АЗ/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" на своем поле алкмарскому АЗ со счетом 1:2.

Победу гостям принесли голы Вангелиса Павлидиса и Закарии Абухляля. В составе хозяев отличился Себастьян Аллер.

АЗ, набрав 26 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Эредивизии. "Аякс" с 36 очками остался на первом месте.

"Аякс" - АЗ - 1:2 (0:0)

Голы: Павлидис, 50 - 0:1, Аллер, 73 - 1:1, Абухляль, 83 - 1:2

"Аякс": Пасвер, Блинд, Мартинес, Тимбер, Ренс (Схурс, 57), Гравенберх, Альварес (Классен, 58), Тадич, Бергейс (Данило, 86), Антони, Аллер

АЗ: Виндаль-Йенсен, Вейндал, Мартинс Инди, Хацидиакос, Витри (Бекема, 64), Сугавара, Класи, де Вит, Мидтше (Рейндерс, 77), Карлссон (Гудмундссон, 86)

Не пропустите: "Барселона" упустила победу над "Осасуной" в матче Ла Лиги. | http://soccernews.ru