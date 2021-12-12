"Аякс" неожиданно проиграл АЗ в чемпионате Нидерландов
Фото: инстаграм АЗ/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" на своем поле алкмарскому АЗ со счетом 1:2.
Победу гостям принесли голы Вангелиса Павлидиса и Закарии Абухляля. В составе хозяев отличился Себастьян Аллер.
АЗ, набрав 26 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Эредивизии. "Аякс" с 36 очками остался на первом месте.
"Аякс" - АЗ - 1:2 (0:0)
Голы: Павлидис, 50 - 0:1, Аллер, 73 - 1:1, Абухляль, 83 - 1:2
"Аякс": Пасвер, Блинд, Мартинес, Тимбер, Ренс (Схурс, 57), Гравенберх, Альварес (Классен, 58), Тадич, Бергейс (Данило, 86), Антони, Аллер
АЗ: Виндаль-Йенсен, Вейндал, Мартинс Инди, Хацидиакос, Витри (Бекема, 64), Сугавара, Класи, де Вит, Мидтше (Рейндерс, 77), Карлссон (Гудмундссон, 86)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23