"Аякс" неожиданно проиграл АЗ в чемпионате Нидерландов

Теги аяксаз

"Аякс" неожиданно проиграл АЗ в чемпионате Нидерландов

Фото: инстаграм АЗ/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" на своем поле алкмарскому АЗ со счетом 1:2.

Победу гостям принесли голы Вангелиса Павлидиса и Закарии Абухляля. В составе хозяев отличился Себастьян Аллер.

АЗ, набрав 26 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Эредивизии. "Аякс" с 36 очками остался на первом месте.

"Аякс" - АЗ - 1:2 (0:0)
Голы: Павлидис, 50 - 0:1, Аллер, 73 - 1:1, Абухляль, 83 - 1:2

"Аякс": Пасвер, Блинд, Мартинес, Тимбер, Ренс (Схурс, 57), Гравенберх, Альварес (Классен, 58), Тадич, Бергейс (Данило, 86), Антони, Аллер

АЗ: Виндаль-Йенсен, Вейндал, Мартинс Инди, Хацидиакос, Витри (Бекема, 64), Сугавара, Класи, де Вит, Мидтше (Рейндерс, 77), Карлссон (Гудмундссон, 86)

Не пропустите: "Барселона" упустила победу над "Осасуной" в матче Ла Лиги. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Победы "Сити", "Ливерпуля" и "Челси", гол Роналду: результаты 16-го тура АПЛ

Победы "Сити", "Ливерпуля" и "Челси", гол Роналду: результаты 16-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов