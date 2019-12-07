"Аякс" неожиданно проиграл "Виллем II"

В 16-м туре чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем стадионе проиграл "Виллем II".

Амстердамский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая АЗ на 6 очков. "Виллем II" идет на третьем месте, отставая от АЗ на 6 баллов.

"Аякс" - "Виллем II" 0:2

Голы: Ндайишимийе (пен), 42 - 0:1, Данкерлуй, 78 - 0:2

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