"Аякс" неожиданно проиграл "Виллем II"

2 Теги аяксвиллем ii

"Аякс" неожиданно проиграл "Виллем II"

В 16-м туре чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем стадионе проиграл "Виллем II".

Амстердамский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая АЗ на 6 очков. "Виллем II" идет на третьем месте, отставая от АЗ на 6 баллов.

"Аякс" - "Виллем II" 0:2

Голы: Ндайишимийе (пен), 42 - 0:1, Данкерлуй, 78 - 0:2

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Ну и хорошо. Всегда замечал, что хорошая встряска перед важным матчем идет только на пользу команде. К игре с Валенсией должны подойти полностью сосредоточенными и настроенными на победу, не думая о другом результате в параллельном матче и тем более ничьей в своей игре.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Аякс,надеюсь обыграет Валенсию

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