"Аякс" неожиданно проиграл "Виллем II"
В 16-м туре чемпионата Нидерландов "Аякс" на своем стадионе проиграл "Виллем II".
Амстердамский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая АЗ на 6 очков. "Виллем II" идет на третьем месте, отставая от АЗ на 6 баллов.
"Аякс" - "Виллем II" 0:2
Голы: Ндайишимийе (пен), 42 - 0:1, Данкерлуй, 78 - 0:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23