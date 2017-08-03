"Аякс" - "Ницца" - 2:2 (обзор)

Смотрите видеообзор ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором амстердамский "Аякс" на своем поле сыграл вничью с французской "Ниццой", прекратив тем самым свое выступление в турнире.

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