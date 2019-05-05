"Аякс" - обладатель Кубка Голландии
В финальном мачте Кубка Голландии "Аякс" разгромил "Виллем II".
"Аякс" стал 19-кратным обладателем кубка. Напомним, что амстердамский клуб также претендует на победу в чемпионате и Лиге Чемпионов.
"Виллем II" - "Аякс" 0:4
Голы: Блинд, 38 - 0:1, Хунтелар, 39 - 0:2, Хунтелар, 67 - 0:3, Ниссен Кристенсен, 76 - 0:4
"Виллем II": Велленройтер, Данкерлуи (Врусай, 62), Петерс (Кроули, 62), Майсснер, Паласиос, Поль Льонк, Тапия, Льюис, Херкенс, Исак, Павлидис.
"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, Зиеш (Нерес, 58), ван де Бек, Тадич (Лабьяд, 73), де Йонг (Шене, 79), Ниссен Кристенсен, Хунтелар.
Предупреждение: Поль Льонк (78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|АДО Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ Венло
|32
|38
|14
|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22