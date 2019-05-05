"Аякс" - обладатель Кубка Голландии

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"Аякс" - обладатель Кубка Голландии

В финальном мачте Кубка Голландии "Аякс" разгромил "Виллем II".

"Аякс" стал 19-кратным обладателем кубка. Напомним, что амстердамский клуб также претендует на победу в чемпионате и Лиге Чемпионов.

"Виллем II" - "Аякс" 0:4

Голы: Блинд, 38 - 0:1, Хунтелар, 39 - 0:2, Хунтелар, 67 - 0:3, Ниссен Кристенсен, 76 - 0:4

"Виллем II": Велленройтер, Данкерлуи (Врусай, 62), Петерс (Кроули, 62), Майсснер, Паласиос, Поль Льонк, Тапия, Льюис, Херкенс, Исак, Павлидис.

"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, Зиеш (Нерес, 58), ван де Бек, Тадич (Лабьяд, 73), де Йонг (Шене, 79), Ниссен Кристенсен, Хунтелар.

Предупреждение: Поль Льонк (78).

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Ну сегодня все было понятно заранее, Аякс намного превосходит Виллем II. Главные матчи еще впереди, но это хорошее предзнаменование)

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