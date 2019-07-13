"Аякс" объяснил отсутствие де Лигта на предсезонном сборе

"Аякс" опубликовал официальное заявление с объяснением отсутствия капитана команды Маттейса де Лигта на предсезонном сборе в Австрии.

"Де Лигт не поехал с командой, поскольку находится в ожидании возможного трансфера", - говорится в сообщении аяксидов.

Накануне стало известно, что "Ювентус" предложил за 19-летнего голландца 67 миллионов евро и эти условия устроили нидерландский клуб.

Ожидается, что в ближайшее время де Лигт заключит пятилетний контракт со "старой синьорой".

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