"Аякс" объявил о переходе бразильского таланта

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"Аякс" объявил о переходе бразильского таланта

Полузащитник "Сантоса" Джованни перешел в "Аякс", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался голландскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2024 года. Первое время хавбек будет играть за молодежный состав.

Трансфер должен был состояться в феврале, но тогда его заблокировал "Сантос" и федерация футбола Бразилии. Впрочем, теперь "Аяксу" удалось добиться разрешения ФИФА на трансфер.

18-летний Джованни является воспитанником "Сантоса". Сыграл три матча за юниорскую сборную Бразилии U15 и забил три гола.

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