"Аякс" объявил о переходе форварда сборной Нидерландов
Голландский нападающий "Галатасарая" Райан Бабель перешел в "Аякс", сообщает официальный сайт клуба.
Амстердамский клуб арендовал футболиста на полгода за 1,55 миллиона евро с правом последующего выкупа.
33-летний Бабель является воспитанником "Аякса". За "Галатасарай" он выступал с 2019 года. Всего за стамбульский клуб он провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Ливерпуль", "Хоффенхайм", "Касымпашу", "Аль-Айн", "Депортиво", "Бешикташ" и "Фулхэм". За сборную Нидерландов сыграл 63 матча и забил 10 голов. Двукратный чемпион Нидерландов, чемпион Турции, двукратный обладатель Кубка Нидерландов, двукратный обладатель Суперкубка Нидерландов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23