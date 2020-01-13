"Аякс" объявил о переходе форварда сборной Нидерландов

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"Аякс" объявил о переходе форварда сборной Нидерландов

Голландский нападающий "Галатасарая" Райан Бабель перешел в "Аякс", сообщает официальный сайт клуба.

Амстердамский клуб арендовал футболиста на полгода за 1,55 миллиона евро с правом последующего выкупа.

33-летний Бабель является воспитанником "Аякса". За "Галатасарай" он выступал с 2019 года. Всего за стамбульский клуб он провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Ливерпуль", "Хоффенхайм", "Касымпашу", "Аль-Айн", "Депортиво", "Бешикташ" и "Фулхэм". За сборную Нидерландов сыграл 63 матча и забил 10 голов. Двукратный чемпион Нидерландов, чемпион Турции, двукратный обладатель Кубка Нидерландов, двукратный обладатель Суперкубка Нидерландов.

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