"Аякс" объявил о подписании талантливого защитника

Защитник ситтардской "Фортуны" Перр Схюрс стал игроком "Аякса", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. 18-летний центрбек заключил с амстердамцами контракт до лета 2022 года.

Нынешний сезон Схюрс доиграет в "Фортуне", а к "Аяксу" присоединится 1 июля 2018 года.

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