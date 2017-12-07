"Аякс" объявил о подписании талантливого защитника
Защитник ситтардской "Фортуны" Перр Схюрс стал игроком "Аякса", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не разглашается. 18-летний центрбек заключил с амстердамцами контракт до лета 2022 года.
Нынешний сезон Схюрс доиграет в "Фортуне", а к "Аяксу" присоединится 1 июля 2018 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|14
|39
|2
|АЗ
|14
|31
|3
|Аякс
|14
|29
|4
|Зволле
|14
|26
|5
|Фейеноорд
|14
|25
|6
|Утрехт
|14
|24
|7
|Витесс
|14
|22
|8
|Херенвен
|14
|18
|9
|Хераклес
|14
|18
|10
|Эксельсиор
|14
|17
|11
|АДО Ден Хааг
|14
|17
|12
|Гронинген
|14
|15
|13
|ВВВ Венло
|14
|15
|14
|Виллем II
|14
|14
|15
|НАК Бреда
|14
|12
|16
|Спарта Роттердам
|14
|11
|17
|Твенте
|14
|10
|18
|Рода ЮК
|14
|10