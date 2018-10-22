"Аякс" объявил о продлении контракта с Дольбергом
Амстердамский "Аякс" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Каспером Дольбергом.
21-летний датчанин заключил с нидерландским грандом соглашение до лета 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.
Дольберг выступает за "Аякс" с 2015 года, сыграл 85 матчей, забил 36 голов и сделал 11 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|18
|49
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ Венло
|18
|26
|8
|Хераклес
|18
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Фортунна Ситтард
|18
|20
|12
|АДО Ден Хааг
|18
|20
|13
|Гронинген
|18
|18
|14
|Зволле
|18
|18
|15
|Эммен
|18
|18
|16
|Эксельсиор
|18
|16
|17
|НАК Бреда
|18
|15
|18
|Де Графсхап
|18
|15