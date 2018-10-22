"Аякс" объявил о продлении контракта с Дольбергом

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"Аякс" объявил о продлении контракта с Дольбергом

Амстердамский "Аякс" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Каспером Дольбергом.

21-летний датчанин заключил с нидерландским грандом соглашение до лета 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

Дольберг выступает за "Аякс" с 2015 года, сыграл 85 матчей, забил 36 голов и сделал 11 результативных передач. 

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