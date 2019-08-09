"Аякс" объявил о продлении контракта с одним из лидеров команды

"Аякс" продлил контракт с марокканским полузащитником Хакимом Зиешем, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал новое соглашение, которое будет действительно до лета 2022 года. Предыдущий контракт истекал через два года.

26-летний Зиеш выступает за "Аякс" с 2016 года. Всего за амстердамский клуб он провел 133 матча во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал 62 результативные передачи. Ранее играл за "Херенвен" и "Твенте". За сборную Марокко сыграл 28 матчей и забил 14 голов. Чемпион Нидерландов, обладатель Кубка Нидерландов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

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