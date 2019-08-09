"Аякс" объявил о продлении контракта с одним из лидеров команды

Теги аяксхаким зиеш

"Аякс" объявил о продлении контракта с одним из лидеров команды

"Аякс" продлил контракт с марокканским полузащитником Хакимом Зиешем, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал новое соглашение, которое будет действительно до лета 2022 года. Предыдущий контракт истекал через два года.

26-летний Зиеш выступает за "Аякс" с 2016 года. Всего за амстердамский клуб он провел 133 матча во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал 62 результативные передачи. Ранее играл за "Херенвен" и "Твенте". За сборную Марокко сыграл 28 матчей и забил 14 голов. Чемпион Нидерландов, обладатель Кубка Нидерландов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Бавария" нашла замену Роббену в "Аяксе". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Обратная сторона трансфера Жоау Фелиша. Вспоминаем 5 футболистов, которые не заиграли в топ-чемпионатах, приехав из португальской лиги

Обратная сторона трансфера Жоау Фелиша. Вспоминаем 5 футболистов, которые не заиграли в топ-чемпионатах, приехав из португальской лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов