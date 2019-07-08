"Аякс" объявил о продлении контракта с Тадичем
Сербский полузащитник Душан Тадич подписал новый контракт с "Аяксом", сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и голландским клубом будет действовать до лета 2023 года. Прежний контракт завершался в 2022 году.
30-летний Тадич выступает за "Аякс" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 56 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 24 результативные передачи. Ранее играл за "Войводину", "Гронинген", "Твенте" и "Саутгемптон". За сборную Сербии сыграл 64 матча и забил 15 голов. Чемпион Нидерландов, обладатель Кубка Нидерландов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23