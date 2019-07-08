"Аякс" объявил о продлении контракта с Тадичем

1 Теги аяксдушан тадич

"Аякс" объявил о продлении контракта с Тадичем

Сербский полузащитник Душан Тадич подписал новый контракт с "Аяксом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и голландским клубом будет действовать до лета 2023 года. Прежний контракт завершался в 2022 году.

30-летний Тадич выступает за "Аякс" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 56 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 24 результативные передачи. Ранее играл за "Войводину", "Гронинген", "Твенте" и "Саутгемптон". За сборную Сербии сыграл 64 матча и забил 15 голов. Чемпион Нидерландов, обладатель Кубка Нидерландов. 

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