"Аякс" объявил о продлении контракта с Тальяфико

Аргентинский защитник Николас Тальяфико подписал новый контракт с "Аяксом", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны продлили соглашение до июня 2022 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Напомним, что интерес к 26-летнему футболисту проявляют "Барселона", "Реал", "Бавария", "Арсенал", "Интер", "Атлетико" и "Тоттенхэм".

Тальяфико выступает за "Аякс" с января 2018 года, сыграл 57 матчей, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

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