"Аякс" объявил о продлении контракта с Тальяфико
Аргентинский защитник Николас Тальяфико подписал новый контракт с "Аяксом", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны продлили соглашение до июня 2022 года. Другие детали сделки не разглашаются.
Напомним, что интерес к 26-летнему футболисту проявляют "Барселона", "Реал", "Бавария", "Арсенал", "Интер", "Атлетико" и "Тоттенхэм".
Тальяфико выступает за "Аякс" с января 2018 года, сыграл 57 матчей, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|АДО Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ Венло
|32
|38
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|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22