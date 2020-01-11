"Аякс" объявил о возвращении Бабеля

"Аякс" арендовал у "Галатасарая" вингера Райана Бабеля.

Как сообщает сайт клуба, аренда 33-летнего футболиста рассчитана до лета 2020 года.

Бабель - воспитанник клуба. Он выступал за "Аякс" 2004 по 2007 года, а также с 2012 по 2013 год.

В этом сезоне Бабель сыграл 20 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя ассистами.

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