"Аякс" обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

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"Аякс" обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

"Аякс" обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. 

Первая встреча команд завершилась безголевой ничьей.

В составе хозяев голами отметились Эдсон Альварес и Душан Тадич.

"Аякс" - АПОЭЛ - 2:0 (1:0). Первый матч - 0:0

Голы: Альварес, 43 - 1:0, Тадич, 80 - 2:0

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Велтман, Дест, Тадич, Зиеш (де Вит, 87), Альварес (Марин, 89), Нерес, Мартинес, Хунтелар.

АПОЭЛ: Белец, Иоанну, Жоаузинью, Меркис, Михайлович, Яколиш (Де Винсенти, 64), Лукас, Матич (Халлениус, 78), Павлович, Безяк, Аль-Тамари (Видигал, 72).

АПОЭЛ продолжит выступать в Лиге Европы, где сыграет на групповом этапе.

А еще: "Аякс" и АПОЭЛ сыграли вничью, "Брюгге" обыграл ЛАСК и другие итоги матчей отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов| http://soccernews.ru

 
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